ब्राउजर की इन सेटिंग्स में करें छोटे बदलाव

ऑनलाइन प्राइवेसी बढ़ाना चाहते हैं? ब्राउजर की इन सेटिंग्स में करें छोटे बदलाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:18 pm Jun 17, 202606:18 pm

क्या है खबर?

डिजिटल दौर में लोग बैंकिंग, खरीदारी, सोशल मीडिया और दूसरे कई काम इंटरनेट के जरिए करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन प्राइवेसी को सुरक्षित रखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कई वेबसाइटें यूजर्स की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करती हैं और उनकी जानकारी एकत्र करती हैं। हालांकि, ब्राउजर की कुछ सेटिंग्स में छोटे बदलाव करके अपनी निजी जानकारी को काफी हद तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे इंटरनेट का इस्तेमाल भी अधिक सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है।