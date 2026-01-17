फेसबुक मैसेंजर पर सीक्रेट चैट फीचर मिलता है

फेसबुक मैसेंजर पर कोई नहीं पढ़ सकेगा आपकी चैट, इस तरीके का करें इस्तेमाल

क्या है खबर?

फेसबुक का मैसेंजर ऐप लोगों के बीच चैट करने का एक लोकप्रिय माध्यम है। अगर, आप भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो आपको इसके एक फीचर का पता होना चाहिए। इसकी मदद से आप दोस्तों के साथ सीक्रेट चैट कर सकते हैं और यह चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होगी, यानि आपकी चैट पूरी तरह से सुरक्षित होगी और कोई भी इसे हैक नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं फेसबुक मैसेंजर में सीक्रेट चैट फीचर का इस्तेमाल कैसे करें।