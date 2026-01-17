फेसबुक मैसेंजर पर कोई नहीं पढ़ सकेगा आपकी चैट, इस तरीके का करें इस्तेमाल

फेसबुक मैसेंजर पर कोई नहीं पढ़ सकेगा आपकी चैट, इस तरीके का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
फेसबुक का मैसेंजर ऐप लोगों के बीच चैट करने का एक लोकप्रिय माध्यम है। अगर, आप भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो आपको इसके एक फीचर का पता होना चाहिए। इसकी मदद से आप दोस्तों के साथ सीक्रेट चैट कर सकते हैं और यह चैट एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होगी, यानि आपकी चैट पूरी तरह से सुरक्षित होगी और कोई भी इसे हैक नहीं कर पाएगा। आइए जानते हैं फेसबुक मैसेंजर में सीक्रेट चैट फीचर का इस्तेमाल कैसे करें।
तरीका
इस तरीके से करें सीक्रेट चैट
आप अपने दोस्तों के साथ सीक्रेट चैट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपना फेसबुक मैसेंजर खोलकर होम आइकन और इसके बाद प्लस (+) आइकन पर क्लिक करना होगा। अब ऊपर दाएं कोने में स्थित 'लॉक' आइकन पर टैप करें। आप उस कॉन्टैक्ट का चयन कर सकते हैं, जिसे आप सीक्रेट मैसेज भेजना चाहते हैं। आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स में स्थित घड़ी आइकन पर टैप कर मैसेज को गायब करने के लिए टाइमर सेट कर सकते हैं।
सुरक्षा
कौन देख सकता है मैसेज?
सीक्रेट चैट एन्क्रिप्टेड होने के कारण मैसेज को केवल आप और प्राप्तकर्ता ही देख सकते हैं। मैसेज भेजने वाला चैट को दूसरों के साथ शेयर (स्क्रीनशॉट) करना चुन सकता है। चैट में दोनों के पास एक डिवाइस-की होती है, जिसका उपयोग यह सत्यापित करने के लिए कर सकते हैं कि मैसेज एन्क्रिप्टेड हैं। यह iOS और एंड्रॉयड पर मैसेंजर ऐप में ही उपलब्ध है। यह केवल उसी डिवाइस पर दिखाई देगी, जिस पर आपने चैट शुरू की थी।