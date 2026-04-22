ब्राउजर में पॉप-अप मैसेज कैसे बंद करें? 

ब्राउजर पर आने वाले पॉप-अप विज्ञापन परेशान करने के साथ आपका ध्यान भटका सकते हैं। इस दौरान वेबसाइट्स पर काम करना मुश्किल हो जाता है। कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप बिना किसी रुकावट के इंटरनेट चला सकते हैं। आइये जानते हैं ऐसे तरीके, जिनकी मदद से आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या ऐज ब्राउजर का इस्तेमाल करने के दौरान आपको अनचाहे पॉप-अप मैसेज से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे।

#1 क्रोम में पॉप-अप बंद करना गूगल क्रोम में पॉप-अप मैसेज को बंद करना आसान है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं, फिर 'प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी' पर क्लिक करें। इसके बाद, 'साइट सेटिंग्स' चुनें और 'पॉप-अप्स एंड रीडायरेक्ट्स' विकल्प ढूंढें। यहां आप अपनी पसंद के हिसाब से वेबसाइट्स को पॉप-अप दिखाने से रोक सकते हैं या इसकी इजाजत दे सकते हैं। इस तरह, आप तय कर सकते हैं कि कौन-सी वेबसाइट्स पॉप-अप दिखा सकती हैं और कौन-सी पर इसे बंद कर सकते हैं।

#2 फायरफॉक्स में पॉप-अप को मैनेज करना मोजिला फायरफॉक्स में आप 'प्रेफरेंसेज' मेनू के जरिए पॉप-अप को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले मेनू बटन पर क्लिक करें और फिर 'ऑप्शंस' चुनें। 'प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी' वाले हिस्से में नीचे स्क्रॉल कर 'परमिशन्स' सेक्शन में जाएं और 'ब्लॉक पॉप-अप विंडोज' के सामने वाले बॉक्स पर टिक करें। ऐसा करने से ज्यादातर पॉप-अप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी खास वेबसाइट पर पॉप-अप देखना चाहते हैं तो उसके लिए छूट दी जा सकती है।

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#3 सफारी में सेटिंग्स एडजस्ट करना मैकOS या iOS डिवाइस पर सफारी इस्तेमाल करने वाले यूजर्स 'प्रेफरेंसेज' के जरिए पॉप-अप मैसेज को बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको सफारी ब्राउजर की 'प्रेफरेंसेज' में जाकर 'वेबसाइट्स' पर क्लिक करना होगा और फिर साइडबार से 'पॉप-अप विंडोज' चुनें। यहां आप ड्रॉपडाउन मेनू से अपनी पसंद का विकल्प चुनकर अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए पॉप-अप को ब्लॉक कर सकते हैं, वहीं आवश्यक होने पर किसी वेबसाइट के लिए अनुमति भी दे सकते हैं।

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