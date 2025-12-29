गूगल फोटोज के साथ 2025 के फोटो-रीकैप बना सकते हैं

गूगल फोटोज के साथ 2025 के फोटो-रीकैप कैसे बनाएं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:36 am Dec 29, 202509:36 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने इस साल के लिए गूगल फोटोज में रिकैप फीचर पेश कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स पूरे साल की यादों को एक खास वीडियो के रूप में देख और शेयर कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाला 2025 रिकैप आपकी बेहतरीन फोटो और वीडियो को चुनकर एक सिनेमैटिक हाइलाइट रील बनाता है। गूगल के मुताबिक, यूजर्स कोलाज, फोटो बुक और बड़े फोटो कलेक्शन भी आसानी से तैयार कर सकते हैं।