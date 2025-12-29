गूगल फोटोज के साथ 2025 के फोटो-रीकैप कैसे बनाएं?
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी गूगल ने इस साल के लिए गूगल फोटोज में रिकैप फीचर पेश कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स पूरे साल की यादों को एक खास वीडियो के रूप में देख और शेयर कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से चलने वाला 2025 रिकैप आपकी बेहतरीन फोटो और वीडियो को चुनकर एक सिनेमैटिक हाइलाइट रील बनाता है। गूगल के मुताबिक, यूजर्स कोलाज, फोटो बुक और बड़े फोटो कलेक्शन भी आसानी से तैयार कर सकते हैं।
तरीका
कैसे पाएं अपना 2025 का रिकैप?
2025 रिकैप तैयार होने के बाद यूजर्स को गूगल फोटोज ऐप में नोटिफिकेशन मिलेगा। यह रिकैप ऐप के ऊपर मेमोरीज सेक्शन में दिखेगा, जहां से इसे देखा, एडिट और शेयर किया जा सकता है। गूगल का AI अपने आप खास फोटो और वीडियो चुनता है। हालांकि, यूजर्स चाहें तो कुछ लोगों या तस्वीरों को छिपाकर रिकैप को कस्टमाइज कर सकते हैं और संतुष्ट होने तक वीडियो को दोबारा बना सकते हैं।
सेटिंग्स
एडिटिंग, शेयरिंग और जरूरी सेटिंग्स
गूगल ने इस बार एडिटिंग के ज्यादा आसान विकल्प दिए हैं। यूजर्स क्विक टूल्स से बार-बार बदलाव कर सकते हैं। कैपकट इंटीग्रेशन से एडवांस एडिटिंग भी संभव है। फाइनल होने पर रिकैप को सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या ईमेल से शेयर किया जा सकता है। इसके लिए फोटो बैकअप ऑन होना और फेस ग्रुप्स सेटिंग चालू होना जरूरी है। गूगल फोटोज का अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।