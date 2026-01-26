इंस्टाग्राम पर किसी को ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे करें?

इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को सोशल अनुभव पर पूरा कंट्रोल देता है, ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें। इसमें परेशान करने वाले या अनचाहे अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सुविधा भी शामिल है। किसी को ब्लॉक करने पर वह आपकी प्रोफाइल, पोस्ट और स्टोरी नहीं देख पाता और न ही आपसे किसी तरह का संपर्क कर सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर बाद में मन बदल जाए, तो उसी अकाउंट को दोबारा अनब्लॉक भी किया जा सकता है।

#1 मोबाइल ऐप से ऐसे करें किसी को ब्लॉक मोबाइल फोन पर इंस्टाग्राम ऐप से किसी को ब्लॉक करना काफी आसान और तेज प्रक्रिया है। सबसे पहले ऐप खोलें और उस व्यक्ति की प्रोफ़ाइल पर जाएं जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। इसके बाद ऊपर दाएं कोने में दिए तीन डॉट्स पर टैप करें। वहां 'ब्लॉक' का विकल्प मिलेगा। उस पर टैप कर पुष्टि करें। आप चाहें तो उस यूजर के दूसरे अकाउंट्स को भी साथ में ब्लॉक कर सकते हैं।

#2 कंप्यूटर या लैपटॉप से ब्लॉक करने का तरीका अगर आप इंस्टाग्राम को कंप्यूटर या लैपटॉप के वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से भी किसी को ब्लॉक किया जा सकता है। इसके लिए www.instagram.com पर लॉग इन करें और अपने अकाउंट में जाएं। अब उस यूजर की प्रोफाइल खोलें जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। यूजरनेम के पास दिए तीन डॉट्स पर क्लिक करें। यहां से 'ब्लॉक' चुनें और पुष्टि करें। ब्लॉक करने पर सामने वाले को कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता।

