माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना होगा आसान, जानिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ऑटोमेट करने के तरीके
क्या है खबर?
आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिर्फ टाइपिंग का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को आसान बनाने वाला एक दमदार टूल बन चुका है। वर्ड में मौजूद कई फीचर्स की मदद से बार-बार होने वाले कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है। इससे समय की बचत होती है और गलतियों की संभावना भी कम हो जाती है। खासकर बड़े स्तर पर दस्तावेज तैयार करने वाले लोगों के लिए यह काम की गति को बेहतर बनाता है।
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टेम्पलेट से एक जैसे दिखेंगे सभी दस्तावेज
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट फीचर का इस्तेमाल करके सभी दस्तावेजों को एक जैसा बनाया जा सकता है। यूजर पहले से तय हेडर, फुटर, फॉन्ट और डिजाइन के साथ टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हर नए डॉक्यूमेंट में बार-बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे समय बचता है और सभी दस्तावेज एक जैसी शैली में दिखाई देते हैं। यह सुविधा उन टीमों और कंपनियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जहां एकरूपता बनाए रखना जरूरी होता है।
#2
मैक्रो फीचर से बार-बार होने वाले काम होंगे आसान
वर्ड का मैक्रो फीचर रोजाना किए जाने वाले कई कामों को अपने आप पूरा करने में मदद करता है। यूजर किसी प्रक्रिया को एक बार रिकॉर्ड करके उसे सेव कर सकते हैं और बाद में एक क्लिक से दोबारा चला सकते हैं। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तय टेक्स्ट जोड़ने और रिपोर्ट तैयार करने जैसे कामों में किया जा सकता है। इससे एक ही काम को बार-बार करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है।
#3
स्टाइल फीचर से फॉर्मेटिंग रखना होगा आसान
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल फीचर लंबे और बड़े दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। यूजर हेडिंग, पैराग्राफ और दूसरे हिस्सों के लिए अलग-अलग स्टाइल तय कर सकते हैं। इससे पूरा दस्तावेज एक जैसा दिखाई देता है और जरूरत पड़ने पर बदलाव करना भी आसान हो जाता है। स्टाइल की मदद से टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने आप तैयार किया जा सकता है और बड़े दस्तावेजों में एक जगह से दूसरी जगह जाना भी आसान बन जाता है।
#4
क्लाउड स्टोरेज से बढ़ती है टीमवर्क की सुविधा
वर्ड को वनड्राइव और शेयरपॉइंट जैसे क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर कई लोग एक ही समय में किसी दस्तावेज पर काम कर सकते हैं। इसमें सभी बदलाव तुरंत दिखाई देते हैं और हर एडिट का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। इससे ईमेल के जरिए फाइल भेजने और बार-बार नया वर्जन अपडेट करने की परेशानी खत्म हो जाती है। यह टीमवर्क आसान बनाता है और सुनिश्चित करता है कि सभी लोग एक ही दस्तावेज के ताजा संस्करण पर काम करें।
#5
कंटेंट कंट्रोल से डेटा एंट्री में होती है आसानी
वर्ड में मौजूद कंटेंट कंट्रोल फीचर फॉर्म और टेम्पलेट में जानकारी भरने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यूजर दस्तावेज में ड्रॉप-डाउन लिस्ट, चेकबॉक्स और टेक्स्ट फील्ड जोड़ सकते हैं। इससे जानकारी भरने वाले लोगों को सही तरीके से डेटा दर्ज करने में मदद मिलती है और फॉर्मेटिंग संबंधी गलतियां कम होती हैं। यह फीचर उन दस्तावेजों के लिए काफी उपयोगी है, जिनमें अलग-अलग लोगों से एक जैसी जानकारी एक तय प्रारूप में भरवानी होती है।