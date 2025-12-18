ऐपल यूजर्स के लिए CERT-In की बड़ी चेतावनी, संवेदनशील डाटा हो सकता है चोरी 

भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने ऐपल यूजर्स के लिए हाई-सीवियरिटी सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऐपल के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में कई गंभीर सुरक्षा खामियां मिली हैं। यह चेतावनी आईफोन , आईपैड, मैक, ऐपल वॉच, ऐपल टीवी, विजन प्रो और सफारी ब्राउजर पर लागू होती है। CERT-In ने यूजर्स से अपील की है कि वे अपने सभी ऐपल डिवाइस तुरंत अपडेट करें, ताकि साइबर हमलों से बचा जा सके औरडाटाटा सुरक्षित रहे।

असर किन डिवाइस और सॉफ्टवेयर पर असर? CERT-In के मुताबिक, ये खामियां पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन वाले ऐपल डिवाइस पर असर डालती हैं। इसमें iOS और आईपैडOS के पुराने वर्जन, मैकOS तेहो, सेकोइया और सोनोमा के पुराने वर्जन, साथ ही tvOS, वॉचOS, विजनOS और सफारी ब्राउजर शामिल हैं। अगर कोई यूजर अब भी लेटेस्ट अपडेट के बिना डिवाइस चला रहा है, तो वह साइबर जोखिम की चपेट में आ सकता है। ऐसे डिवाइस हैकिंग और डाटा चोरी के लिए ज्यादा आसान टारगेट बन सकते हैं।

खतरा कितना बड़ा है सुरक्षा खतरा? CERT-In ने बताया है कि इन कमजोरियों का गलत इस्तेमाल कर अटैकर सिस्टम में मनचाहा कोड चला सकते हैं। इससे यूजर का संवेदनशील डाटा चोरी हो सकता है, सिक्योरिटी सेटिंग्स को बायपास किया जा सकता है और पूरा सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। कुछ मामलों में डिनायल-ऑफ-सर्विस जैसी स्थिति भी बन सकती है। खासकर एंटरप्राइज यूजर्स के लिए यह खतरा ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इससे नेटवर्क और सेवाओं में बड़ा व्यवधान आ सकता है।

