आर्टेमिस II मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को कितनी मिलती है सैलरी?

सैलरी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को मिलती है इतनी सैलरी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी सरकार के जनरल शेड्यूल के तहत रखा जाता है। इन्हें GS-13 से GS-14 लेवल पर रखा जाता है, जो उनके अनुभव और सेवा के आधार पर तय होता है। इस हिसाब से उनकी सालाना सैलरी लगभग 90,000 से 1.50 लाख डॉलर यानी करीब 80 लाख से 1.40 करोड़ रुपये तक होती है। ज्यादा अनुभव वाले अंतरिक्ष यात्री ऊपरी स्तर की सैलरी हासिल कर सकते हैं और समय के साथ इसमें बढ़ोतरी भी होती है।

अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता कोई अतिरिक्त जोखिम भत्ता इतने खतरनाक मिशन पर जाने के बावजूद अंतरिक्ष यात्रियों को अलग से कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाता है। उन्हें न ओवरटाइम का पैसा मिलता है, न ही अंतरिक्ष में बिताए समय के लिए कोई खास भत्ता दिया जाता है। यानी धरती से लाखों किलोमीटर दूर जाने वाले ये यात्री भी सामान्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर ही वेतन पर काम करते हैं, जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात हो सकती है और चर्चा का विषय बना हुआ है।

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