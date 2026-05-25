पिक्सल फोन यूजर्स को कितना पसंद आया स्क्रीन का डिस्को लुक?

यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया

ये चमकदार आइकन गूगल की उस कोशिश का हिस्सा हैं, जिसके तहत वह पिक्सल को और ज्यादा कस्टमाइजेबल बनाना चाहता है। इससे पहले भी गूगल स्क्रिबल्स और ईजल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जनरेटेड आइकन स्टाइल पेश कर चुका है।

इन नए आइकन पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोगों को इनका बोल्ड लुक काफी पसंद आ रहा है तो कुछ लोग इन्हें ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं।

फिर भी, अगर आपको अपने फोन में थोड़ा अस्थिर या अनोखा लुक पसंद है तो यह आपके लिए एक नया विकल्प हो सकता है।