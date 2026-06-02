रॉकेट विस्फोट से क्षतिग्रस्त ब्लू ओरिजन के लॉन्चपैड की मरम्मत में कितना लगेगा समय?

समय कितना लगेगा समय? इसाकमैन के अनुसार, ब्लू ओरिजन क्षतिग्रस्त लॉन्चपैड को पूरी तरह बहाल करने में काफी समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि 2028 तक इसकी रिकवरी संभव हो सकती है। नासा और ब्लू ओरिजन फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहले यह पता लगाया जाएगा कि तकनीकी रूप से क्या खराबी हुई थी, उसके बाद मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मिशन नासा के चंद्र मिशन पर भी नजर नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में ब्लू ओरिजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कंपनी को इस साल के अंत में न्यू ग्लेन रॉकेट के जरिए ब्लू मून लैंडर का बिना चालक वाला मिशन लॉन्च करना था। इसाकमैन ने कहा कि चंद्रमा तक भारी उपकरण पहुंचाने के लिए शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर स्पेस-X के फाल्कन हेवी जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।

Advertisement