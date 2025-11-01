व्हाट्सऐप पर कैसे चल रहा फेक चालान स्कैम? जानिए किस तरह से रहें सुरक्षित 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर एक नया स्कैम सामने आया है, जिसमें धोखेबाज आधिकारिक एमपरिवहन सर्विस के नाम लेकर फर्जी ट्रैफिक चालान मैसेज भेज जा रहे हैं। कई यूजर्स ने बताया है कि उन्हें ट्रैफिक प्रवर्तन विभाग या E-परिवहन का झूठा दावा करने वाले नंबरों से फर्जी ट्रैफिक चालान के लिए भुगतान की मांग करते हुए मैसेज मिल रहे हैं। आइये जानते हैं यह धोखेबाजी किस तरह की जा रही है और इससे बचने के क्या तरीके हैं।

मैसेज ऐसे भेजे जा रहे मैसेज यूजर्स ने बताया कि जालसाज +91-8217788085 नंबर से मैसेज भेजकर उन्हें रेड लाइट पार करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देने के लिए कह रहे हैं। मैसेज में फर्जी चालान नंबर और लिंक दिया होता है, जो ऐप डाउनलोड करने या विवरण जांचने के लिए प्रेरित किया जाता है। यूजर्स को किसी तरह का शक न हो, इसके लिए मैसेज में यातायात उल्लंघन सूचना, चालान संख्या और कानूनी कार्रवाई का उल्लेख किया होता है।

तरीका इस तरह की जा रही धोखेबाजी मैसेज में 'इस घटना का दस्तावेजीकरण किया गया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है' लिखा होता है, जो मैसेज को वैध दिखाने का प्रयास है। घोटालेबाज पीड़ितों से ऐप डाउनलोड करने या फोटोग्राफिक/वीडियो साक्ष्य देखने के लिए बटन पर क्लिक करने का आग्रह करते हैं, जो उन्हें किसी फिशिंग या मैलवेयर साइट पर ले जाते हैं। इसके बाद डिवाइस हैक कर उसमें दर्ज जानकारी चुराकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

सावधानी इन बातों का रखें ध्यान इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि असली एमपरिवहन ऐप या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) कभी भी व्हाट्सऐप के जरिए चालान की सूचना नहीं भेजता। आधिकारिक E-चालान विवरण केवल परिवहन पोर्टल- https://echallan.parivahan.gov.in/ पर या राज्य परिवहन विभाग की वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं या आपको SMS के जरिए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, ऐसे व्हाट्सऐप अकाउंट पर भगवान की प्रोफाइल पिक्चर लगी होती है, जो कोई आधिकारिक संस्था नहीं लगाती है।