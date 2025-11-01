ब्लूस्काई के यूजर्स की संख्या 4 करोड़ के पार, जल्द लाएगी डिस्लाइक फीचर 

तरीका

डिस्लाइक फीचर कैसे करेगा काम?

जैसे ही कोई यूजर पोस्ट को 'डिस्लाइक' करेंगे, सिस्टम यह जान लेगा कि वे किस प्रकार की सामग्री कम देखना चाहते हैं। इससे न केवल फीड में सामग्री की रैंकिंग, बल्कि रिप्लाई रैंकिंग के बारे में भी जानकारी मिलेगी। कंपनी ने बताया कि ये बदलाव ब्लूस्काई को ज्यादा मजेदार, वास्तविक और सम्मानजनक आदान-प्रदान का केंद्र बनाने के लिए किए गए हैं। यह कदम मॉडरेशन संबंधी फैसलों को लेकर यूजर्स की ओर से प्लेटफॉर्म की आलोचना के बाद उठाया गया है।