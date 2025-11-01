ब्लूस्काई के यूजर्स की संख्या 4 करोड़ के पार, जल्द लाएगी डिस्लाइक फीचर
क्या है खबर?
सोशल नेटवर्क ब्लूस्काई ने 4 करोड़ यूजर्स का नया आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही उसने एक नया 'डिस्लाइक' फीचर का बीटा परीक्षण शुरू करने का खुलासा किया है। इसका उद्देश्य अपने डिस्कवर फीड और अन्य फीड पर पर्सोनलाइजेशन और यूजर अनुभव को बेहतर बनाना है। यह अपडेट कंपनी की ओर से बातचीत नियंत्रणों में सुधार करने और यूजर्स के बीच अधिक प्रामाणिक, सम्मानजनक जुड़ाव को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
तरीका
डिस्लाइक फीचर कैसे करेगा काम?
जैसे ही कोई यूजर पोस्ट को 'डिस्लाइक' करेंगे, सिस्टम यह जान लेगा कि वे किस प्रकार की सामग्री कम देखना चाहते हैं। इससे न केवल फीड में सामग्री की रैंकिंग, बल्कि रिप्लाई रैंकिंग के बारे में भी जानकारी मिलेगी। कंपनी ने बताया कि ये बदलाव ब्लूस्काई को ज्यादा मजेदार, वास्तविक और सम्मानजनक आदान-प्रदान का केंद्र बनाने के लिए किए गए हैं। यह कदम मॉडरेशन संबंधी फैसलों को लेकर यूजर्स की ओर से प्लेटफॉर्म की आलोचना के बाद उठाया गया है।
मॉडरेशन
क्या है मॉडरेशन सुविधा?
ब्लूस्काई को एक विकेन्द्रीकृत नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया गया है, जहां उपयोगकर्ता अपना मॉडरेशन स्वयं चलाते हैं। इसका मतलब है कि यूजर खुद उन लोगों को ब्लॉक कर दें, जिनकी पोस्ट उन्हें पसंद नहीं आती है। दूसरी तरफ कुछ यूजर चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म स्वयं ही बुरे लोगों और विवादास्पद हस्तियों पर प्रतिबंध लगाए। इसी कारण अब वह डिस्लाइक फीचर ला रहा है, ताकि सिस्टम उनकी पसंद कि हिसाब से फीड दे।