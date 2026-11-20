OpenAI के अनुसार, जुलाई में कार्यक्रम का शुरुआती परीक्षण शुरू होने के बाद 33 देशों के करीब 20,000 शोधकर्ता इससे जुड़ चुके हैं।

कंपनी की एक रिपोर्ट में 1,819 वैज्ञानिकों के 5.8 लाख से ज्यादा मैसेज का विश्लेषण किया गया। AI की मदद के बिना समान स्तर का काम पूरा करने में अधिक समय लग सकता है।

कंपनी ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में साझा डाटा का इस्तेमाल डिफॉल्ट रूप से AI मॉडल को प्रशिक्षित करने में नहीं होगा।