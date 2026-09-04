EOS-05 भारत के लिए खास है

ISRO के EOS-05 से भारत को क्या फायदा? जानिए क्यों मायने रखता है ये सैटेलाइट

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:05 am Sep 04, 202609:05 am

क्या है खबर?

भारत ने अर्थ ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में शुक्रवार (4 सितंबर) को एक अहम उपलब्धि हासिल की है। ISRO ने GSLV-F17 रॉकेट से EOS-05 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया। इस मिशन की खास बात यह है कि सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है। करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर से यह पृथ्वी के एक तय हिस्से पर लगातार नजर रख सकेगा। इससे भारत को मौसम, आपदा, पर्यावरण और रणनीतिक इलाकों की निगरानी में नई क्षमता मिलने की उम्मीद है।