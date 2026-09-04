ISRO ने लॉन्च किया EOS-05 मिशन

ISRO ने लॉन्च किया EOS-05 सैटेलाइट, जानें क्या है मिशन और कैसे करेगा काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:07 am Sep 04, 202606:07 am

क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार (4 सितंबर) रात 2:55 बजे EOS-05 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। यह मिशन ISRO के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि संगठन को हाल में लगातार दो PSLV मिशनों में सफलता नहीं मिली थी। अब इस लॉन्च से अर्थ ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है।