गूगल ने कैसे फिर से हासिल किया AI का ताज? OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट को दी टक्कर
क्या है खबर?
गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ में उल्लेखनीय वापसी करते हुए एक बार फिर अग्रणी स्थान हासिल कर लिया है। यह बदलाव 2024 के एक कठिन वर्ष के बाद आया है, जब उसे अन्य प्रमुख कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। 2022 में आए OpenAI के ChatGPT ने दिग्गज टेक कंपनी को पीछे धकेल दिया। इसने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई को 'कोड रेड' घोषित करने के लिए प्रेरित किया।
शुरुआत
खराब रही थी AI में शुरुआत
टेक कंपनी ने ChatGPT जैसी तकनीकों को विकसित करने में वर्षों बिताए थे, लेकिन प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों के कारण उन्हें जारी करने में देरी हुई थी। तेजी से प्रतिक्रिया देने के दबाव में गूगल की जनरेटिव AI की शुरुआत बेहद खराब रही, जिसमें बार्ड जैसे निराशाजनक उत्पाद और AI फीचर्स अजीबो-गरीब और गलत सर्च नतीजे देते थे। उसका AI मॉडल यूजर्स को पत्थर खाने या पिज्जा पर गोंद लगाने के लिए कहता या गलत तस्वीरें दिखाने लगा।
वापसी
ऐसे हुई कंपनी की वापसी
इस साल की शुरुआत में कंपनी प्रमुख पिचई ने कर्मचारियों को इस तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। इसके बाद नवंबर, 2025 तक उसने मजबूत वापसी की। कंपनी ने नोटबुकएलएम, गूगल बीम और फ्लो जैसे प्रभावशाली AI उत्पाद और नैनो बनाना इमेज जेनरेशन जैसी सुविधाएं भी लॉन्च कीं। इसके नवीनतम AI मॉडल जेमिनी 3 की xAI के प्रमुख एलन मस्क और OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन जैसे तकनीकी दिग्गजों ने प्रशंसा की है।
माइक्रोसॉफ्ट
पूंजीकरण में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा
गूगल के AI पुनरुत्थान ने वित्तीय सफलता में भी योगदान दिया है। कंपनी ने हाल ही में बाजार पूंजीकरण में माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। उसका पूंजीकरण 4,000 अरब डॉलर (करीब 3.55 लाख अरब रुपये) के करीब है, जो पिछले साल की तुलना में 63 फीसदी की भारी वृद्धि है। सेल्सफोर्स के CEO मार्क बेनिओफ ने तो यहां तक कहा कि वह 3 साल तक ChatGPT का इस्तेमाल करने के बाद जेमिनी 3 पर स्विच कर रहे हैं।