ई-मुद्रा की सुरक्षा में कैसे हुई बड़ी चूक? 18 महीने तक किसी को नहीं लगी भनक

कंपनी के मुताबिक, प्रभावित कीज के नंबर 4, 56, 66, 115, 155, 156, 230 और 237 थे। ये इतने छोटे थे कि कोई भी आसानी से इनका पता लगा सकता था।

इनका इस्तेमाल करके नकली डिजिटल सर्टिफिकेट बनाए जा सकते थे, जिनसे धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को असली और सुरक्षित दिखाना संभव था।

करीब 18 महीने तक इस गड़बड़ी का पता नहीं चला, क्योंकि कीज सामान्य तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर रही थीं और उनकी मजबूती की जांच नहीं हुई थी।