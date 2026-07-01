ऐसे में यूजर्स को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी

कैसे साइबर जालसाजों के लिए मददगार साबित हो सकता है व्हाट्सऐप का यूजरनेम फीचर? जानिए खतरा

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:51 pm Jul 01, 202605:51 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप जल्द ही ऐसा फीचर लाने जा रही है, जिसमें यूजर मोबाइल नंबर की जगह केवल यूजरनेम से बातचीत कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इससे लोगों की प्राइवेसी बेहतर होगी और नंबर साझा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, साइबर सुरक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह सुविधा ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाजों के लिए भी नया हथियार बन सकती है। ऐसे में यूजर्स को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी।