शेफ बनने में कैसे मददगार AI? इन 5 टूल्स का करें इस्तेमाल

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स पेशेवर रसोइयों (शेफ) के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, जिससे रेसिपी बनाना, इन्वेंट्री प्रबंधन और तैयारी जैसे काम बहुत आसान हो गए हैं। ये नवाचार उनको रचनात्मकता और क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देते हैं। यह तकनीक दोहराने वाले कार्यों को कुशलता से संभालकर सामानय व्यर्थ होने और त्रुटियों को कम करता है। अगर, आप भी एक पेशेवर शेफ बनना चाहते हैं तो इन 5 AI टूल्स का उपयोग कर सकते हैं।

#1 मायशेफ AI: व्यक्तिगत रेसिपी जनरेटर मायशेफ AI विशिष्ट आहार संबंधी आवश्यकताओं (कीटो, शाकाहारी, मधुमेह रोगी) के अनुसार रेसिपी बनाने का एक शानदार टूल है। यह रसोई में मौजूद सामग्रियों से कुछ ही सेकेंड में व्यक्तिगत रेसिपी तैयार कर देता है, जिसमें तैयारी का समय, निर्देश और पोषण संबंधी जानकारी शामिल होती है। प्लेटफॉर्म पर 63,000 से अधिक रेसिपी उपलब्ध हैं, जो सामान्य टूल द्वारा अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले आहार नियमों का पालन करके घंटों का समय बचाती हैं।

#2 सुपरकुक: इंवेंटरी प्रबंधन और अपव्यय में कमी सुपरकुक आपके स्टॉक में मौजूद सामग्री से भोजन तैयार करता है, जिससे सामान कम से कम बर्बाद होता है और तात्कालिक उपायों को अपनाने की कला सिखाता है। व्यस्त रेस्तरां शिफ्टों के लिए यह एक आदर्श टूल है, जब आपको इंवेंटरी को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना होता है। फूडजगलर और लेफ्टओवर AI जैसे प्लेटफाॅर्म्स जीरो-वेस्ट रेसिपी बनाने के तरीके बताता है, जिससे आप बचे हुए खाने को कुछ ही समय में स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल सकते हैं।

#3 बॉश कुक AI: स्मार्ट कुकिंग हार्डवेयर बॉश कुक जनरेटिव AI को ब्लूटूथ से लैस उपकरणों के साथ जोड़ता है ताकि, खाना पकाने में रियल टाइम में एडजेस्टमेंट किया जा सके। यह लगातार निगरानी के बिना भी बेहतरीन परिणाम के लिए आंतरिक तापमान को ट्रैक करता है। CES 2026 में प्रदर्शित यह स्मार्ट हार्डवेयर टू डू रोबोटिक्स के रोबोटिक सिस्टम के माध्यम से सब्जी काटने और किसी सामग्री को मिलाने जैसे कार्यों को ऑटोमैटिक करके आपका समय बचाता है।

#4 राइपप्लेट और सैमसंग फूड: रेसिपी और पोषण विश्लेषण राइपप्लेट कुछ ही सेकेंड में विस्तृत पोषण जानकारी और खाना पकाने की तकनीकों के साथ अनुकूलित रेसिपी प्लान उपलब्ध कराता है। यह मेनू के लिए नए विचार बनाने या त्वरित बदलाव करने के लिए एकदम सही है। सैमसंग फूड वेब रेसिपी का विश्लेषण करके पोषण ट्रैकिंग और स्वास्थ्य स्कोर प्रदान करता है। इससे स्वास्थ्य पर केंद्रित रसोई को आहार संबंधी आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करते हुए लगातार उच्च गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है।