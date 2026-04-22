AI टूल पौधों की बीमारी पहचानने में कैसे ला रहे हैं क्रांति?

खेती के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से बड़ा बदलाव ला रहा है। अब AI टूल्स की मदद से पौधों की बीमारियों को पहचानना पहले से कहीं आसान हो गया है। ये टूल पत्तियों की तस्वीर देखकर 90 प्रतिशत से ज्यादा सटीक जानकारी देते हैं। इससे किसानों को समय रहते बीमारी का पता चल जाता है और फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है, जिससे उत्पादन भी बेहतर होता है और मेहनत भी कम लगती है।

#1 PLPNet की बेहतर पहचान क्षमताएं PLPNet नाम का एक खास AI मॉडल टमाटर की पांच आम बीमारियों को पहचानने में मदद करता है। इसमें अलग-अलग तकनीकें मिलकर काम करती हैं, जो पत्तियों की छोटी-छोटी जानकारी को भी पकड़ लेती हैं। यह मॉडल 25 फ्रेम प्रति सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से काम करता है और करीब 94.5 प्रतिशत तक सही नतीजे देता है। इससे खेतों में जल्दी जांच संभव होती है और समय पर इलाज किया जा सकता है।

#2 SSAFS एल्गोरिदम से फीचर चुनने की प्रक्रिया हुई और भी बेहतर SSAFS एल्गोरिदम पौधों की बीमारी पहचानने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। यह पत्तियों के किनारों और धब्बों जैसे जरूरी हिस्सों को चुनकर बीमारी की सही पहचान करता है। इसमें कंप्यूटर विजन और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जिससे बीमारी की गंभीरता का भी पता चल जाता है। पुराने तरीकों की तुलना में यह तकनीक ज्यादा भरोसेमंद और सटीक मानी जा रही है, जिससे किसानों को सही फैसले लेने में मदद मिलती है।

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#3 कहीं भी जांच के लिए मोबाइल ऐप अब कई मोबाइल ऐप भी उपलब्ध हैं, जिनसे किसान सीधे खेत में ही पौधों की जांच कर सकते हैं। ये ऐप हजारों तस्वीरों पर ट्रेन किए गए होते हैं और फोटो खींचते ही बीमारी की जानकारी दे देते हैं। इसके साथ ही कारण और इलाज के तरीके भी बताते हैं। इससे किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और वे तुरंत सही कदम उठा सकते हैं, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है।

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#4 एग्रियोका असली डाटा पर आधारित इमेज एनालिसिस एग्रियो एक ऐसा AI टूल है जो लाखों असली तस्वीरों के आधार पर काम करता है। यह कुछ ही सेकंड में बीमारी और कीटों की पहचान कर सकता है। किसानों से मिलने वाले फीडबैक से यह लगातार बेहतर होता रहता है। यह न सिर्फ बीमारी बताता है, बल्कि सही इलाज भी सुझाता है। इससे फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है और खेती को ज्यादा टिकाऊ बनाने में भी इसका बड़ा योगदान माना जा रहा है।