हांगकांग अपने CCTV नेटवर्क में ला रहा AI आधारित फेशियल रिकग्निशन

स्मार्टव्यू प्रोजेक्ट 2024 में 5,000 कैमरों के साथ शुरू हुआ था। इसके जरिए अब तक करीब 2,200 मामले सुलझाए जा चुके हैं और 2,800 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं।

पुलिस कमिश्नर जो चाऊ इसे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच कहते हैं। हालांकि, सभी लोग इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं।

कुछ स्थानीय लोगों को अपनी निजता की चिंता सता रही है और उन्हें डाटा के गलत इस्तेमाल का डर है। निवासियों का कहना है कि अधिकारियों को इस डाटा के इस्तेमाल के बारे में खुलकर जानकारी देनी चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।