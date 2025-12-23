LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / गृह मंत्रालय ने 20 महीनों में एक्स को भेजे 91 नोटिस, जानिए क्या है मामला 
गृह मंत्रालय ने 20 महीनों में एक्स को भेजे 91 नोटिस, जानिए क्या है मामला 
गृह मंत्रालय ने एक्स पर गलत कंटेंट को लेकर नोटिस जारी किए हैं

गृह मंत्रालय ने 20 महीनों में एक्स को भेजे 91 नोटिस, जानिए क्या है मामला 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 23, 2025
01:00 pm
क्या है खबर?

गृह मंत्रालय ने लगभग 20 महीनों में एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) को 91 नोटिस भेजे हैं। इनमें 1,100 से अधिक URL को कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए चिह्नित किया गया है। मंत्रालय ने ये नोटिस 20 मार्च 2024 से 7 नवंबर 2025 के बीच सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग पोर्टल के माध्यम से जारी किए हैं।

उल्लंघन 

सबसे ज्यादा इस मामले से जुड़े थे URL

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आधे से अधिक (566) URL को 'सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने' के अपराध के लिए चिह्नित किया गया था। इसके बाद 124 URL राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों को लक्षित करने वाले कंटेंट से संबंधित थे। अप्रैल-मई 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधियों में अचानक वृद्धि देखी गई, जब 761 URL पर आपत्ति जताई गई। 198 URL से संबंधित 9 नोटिसों में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया गया था।

फेक कंटेंट 

मोदी और गौतम अडाणी की चलाई गईं फेक इमेज

2024 के चुनावों के दौरान ही नहीं, बल्कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसे मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित छेड़छाड़ किया गया कंटेंट को हटाने के लिए 21 URL पर 9 नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 2 नोटिस मोदी और उद्योगपति गौतम अडाणी की फेक इमेज से संबंधित थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह से संबंधित फेक कंटेंट पर 6 नोटिस जारी किए गए।

Advertisement