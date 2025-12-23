गृह मंत्रालय ने एक्स पर गलत कंटेंट को लेकर नोटिस जारी किए हैं

गृह मंत्रालय ने 20 महीनों में एक्स को भेजे 91 नोटिस, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

गृह मंत्रालय ने लगभग 20 महीनों में एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) को 91 नोटिस भेजे हैं। इनमें 1,100 से अधिक URL को कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए चिह्नित किया गया है। मंत्रालय ने ये नोटिस 20 मार्च 2024 से 7 नवंबर 2025 के बीच सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सहयोग पोर्टल के माध्यम से जारी किए हैं।