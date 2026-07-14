भारतीय स्पेस टेक में हेक्स20 का नया कीर्तिमान, दूसरा सैटेलाइट लॉन्च

कोयो सैटेलाइट कई नई तकनीकों का परीक्षण कर रहा है। इनमें नए सोलर पैनल मैकेनिज्म और AX क्यूबसैट प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकें शामिल हैं।

साथ ही, यह विभिन्न साझेदारों द्वारा बनाए गए कई गैजेट्स भी अपने साथ ले गया है, जिनमें फाइबर-ऑप्टिक जाइरोस्कोप और पावर सिस्टम जैसे उपकरण मौजूद हैं।

हेक्स20 के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) और सह संस्थापक अनुराग रेघू ने बताया कि अब तक 1,500 से ज्यादा बीकन पैकेट डिकोड किए गए हैं और 75 से ज्यादा ग्राउंड कमांड्स भी सफलतापूर्वक भेजे जा चुके हैं। कंपनी अगले 12 महीनों में 6 और मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट और एक एस्टेरोयड प्रोब भी शामिल है।