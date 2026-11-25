डैंड्जबर्ग्स को रक्षा टेक्नोलॉजी में तब दिलचस्पी हुई, जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। वह इस क्षेत्र की पुरानी स्थापित कंपनियों को चुनौती देना चाहते हैं।

सबसे बड़ी चुनौती है कि लागत कम रखी जाए, लेकिन मिसाइलों की सटीकता या विश्वसनीयता में कोई कमी न आए। पोलेमोस को उम्मीद है कि वे दिसंबर तक एक प्रोटोटाइप तैयार करके दिखा देंगे।

हालांकि, हथियारों में AI का इस्तेमाल कुछ गंभीर नैतिक सवाल भी खड़े करता है। फिर भी डैंड्जबर्ग्स का कहना है कि वह इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं और अपने काम को सैन्य टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करने के एक मौके के तौर पर देखते हैं।