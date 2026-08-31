हेल्थवॉच ने AI असिस्टेंट की गंभीर गलतियाें पर जताई चिंता

हेल्थवॉच इंग्लैंड को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) में चिकित्सकों के क्लीनिक में इस्तेमाल हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट को लेकर चिंता है।

ये टूल वैसे तो नोट्स बनाने का काम आसान करने के लिए हैं, लेकिन इनमें मेडिकल शब्दों को आपस में मिला देना, दवाइयों के नाम गलत लिखना और जरूरी निर्देशों को छोड़ देना जैसी कुछ गंभीर गलतियां सामने आई हैं।

इनमें से कुछ गलतियां तो तब तक किसी को पता ही नहीं चलतीं, जब तक मरीज खुद उन्हें पकड़ न लें।