AI हेल्थकेयर में ला रहा बड़े बदलाव, विशेषज्ञों ने इस बात पर दिया जोर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दवाओं और वैक्सीन की खोज को तेज करने से लेकर, डॉक्टरों को मेडिकल इमेजिंग और बड़े फैसले लेने तक में अहम भूमिका निभाकर हेल्थकेयर क्षेत्र को बदल रहा है।

संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ अब्दुल गफुर (अपोलो हॉस्पिटल्स) और द हिंदू की हेल्थ संपादक रम्या कन्नन ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही AI में अपार संभावनाएं हों, लेकिन मरीजों की सुरक्षा और पुख्ता वैज्ञानिक सबूतों को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए।