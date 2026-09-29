AI ट्यूटर ने पढ़ाई में बढ़ाई दोगुनी से भी ज्यादा सीखने की रफ्तार, हार्वर्ड की रिपोर्ट

AI ट्यूटर का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स को बाद वाले टेस्ट में ज्यादा नंबर मिले। उन्होंने अपने पाठ तेजी से पूरे किए और वे पढ़ने के लिए ज्यादा प्रेरित भी महसूस कर रहे थे।

AI ने हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया। इसकी वजह से हर कोई अपनी गति से सीख सका, चाहे उसे ज्यादा मदद चाहिए थी या वह तेजी से आगे बढ़ना चाहता था।

हालांकि, इस शोध का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि क्लासरूम की पढ़ाई को AI से बदल देना चाहिए, लेकिन यह जरूर बताता है कि ऐसी तकनीक पढ़ाई को कितना असरदार बना सकती है और कैसे हर स्टूडेंट की जरूरतों के हिसाब से उसे बेहतर बना सकती है।