मां से हर समय जुड़े रहने के लिए टेक विशेषज्ञ ने AI से निकाला रास्ता

अगर, कभी कॉल कट भी जाती है तो हर्ष की मां को बस एक बटन दबाना होता है। क्लाउड बाकी सारा काम खुद ही संभाल लेता है, जिससे उन्हें किसी तकनीकी परेशानी में नहीं पड़ना पड़ता।

हर्ष ने सोशल मीडिया पर बताया कि इस व्यवस्था से वे हर दिन के छोटे-छोटे पल एक-दूसरे के साथ बांट पाते हैं, भले ही उन्हें हर समय बातें न करनी पड़ें। इससे हर पल खास लगने लगता है।

ऑनलाइन लोगों को हर्ष का यह दिल छू लेने वाला आइडिया और उनकी कमाल की तकनीकी जुगत दोनों ही बहुत पसंद आईं। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि यह तो किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, वहीं कुछ ने स्मार्ट नोटिफिकेशंस जैसे शानदार सुधारों के सुझाव भी दिए।