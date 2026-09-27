हैकर डार्क वेब पर बेच रहे OpenAI और गूगल के AI मॉडल

हैकर्स ने कमाई का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। वे OpenAI, गूगल और एंथ्रोपिक जैसी बड़ी कंपनियों के ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स तक पहुंच चुरा रहे हैं।

इसे 'LLM-जैकिंग' नाम दिया गया है। इस तरीके का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी लॉग-इन डिटेल्स हथिया लेते हैं या सीधे कंपनियों के सर्वर में सेंध लगा देते हैं।

इससे उन्हें उन बेहतरीन AI टूल्स का मुफ्त में इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है, जिनके लिए आम तौर पर बहुत ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है।