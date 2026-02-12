हैकर्स के एक समूह ने हाल ही में गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी AI का क्लोन बनाने की कोशिश की है। टेक दिग्गज कंपनी ने बताया है कि जेमिनी का क्लोन बनाने के लिए हैकर्स ने सीधे सर्वर से कोड चुराने की बजाय सिस्टम को बार-बार खास तरह के सवाल भेजे। कंपनी के अनुसार, 1 लाख से ज्यादा सावधानी से तैयार किए गए प्रॉम्प्ट डालकर मॉडल के जवाब देने के तरीके को समझने की कोशिश की गई।

हमला कैसे किया गया प्रॉम्प्ट हमला? गूगल के मुताबिक, यह हमला 'मॉडल एक्सट्रैक्शन' या 'डिस्टिलेशन अटैक' जैसा था। इसमें हैकर्स ने जेमिनी से अलग-अलग तरह के सवाल पूछकर उसके जवाबों के पैटर्न को समझने की कोशिश की थी। उनका मकसद यह जानना था कि मॉडल तर्क कैसे करता है, जानकारी को कैसे जोड़ता है और समस्याओं को कैसे हल करता है। इस तरीके से बिना असली कोड पाए, सिस्टम की काम करने की शैली का अंदाजा लगाया जा सकता है।

हमला गूगल ने कैसे रोका हमला? इस गतिविधि को गूगल की आंतरिक सुरक्षा टीम ने पकड़ लिया है। संदिग्ध अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए। कंपनी ने बताया कि वह ऑटोमैटिक सिस्टम की मदद से असामान्य सवालों और बार-बार की जा रही क्वेरी की पहचान करती है। इसके बाद ऐसे प्रयासों को सीमित किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति लगातार सवाल पूछकर मॉडल की संवेदनशील जानकारी का अनुमान न लगा सके।

Advertisement