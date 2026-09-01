गपशप ने लॉन्च किया वॉयस AI प्लेटफॉर्म, अब एजेंट्स की थकाऊ कॉल खत्म

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म गपशप ने हाल ही में एक सेल्फ-सर्व वॉइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म कंपनियों को ग्राहकों के रोजमर्रा के काम, जैसे कि सपोर्ट कॉल और पेमेंट रिमाइंडर, AI वॉयस एजेंट्स की मदद से निपटाने की सुविधा देता है।

इस पहल का मकसद इंसानी एजेंट्स पर से काम का दबाव कम करना है, ताकि वे बार-बार आने वाले एक जैसे सवालों के बजाय मुश्किल और जरूरी बातचीत पर ठीक से ध्यान दे पाएं।