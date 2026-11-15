GTA 6 लॉन्च: 212GB गेम को ऐसे कर पाएंगे जल्दी डाउनलोड

अपना समय बचाने और किसी भी दिक्कत से बचने के लिए वाई-फाई के बजाय ईथरनेट केबल से अपने डिवाइस को जोड़ें। वायर कनेक्शन आमतौर पर तेज और ज्यादा स्थिर रहता है।

अगर, आप कर सकते हैं तो गेम को पहले से प्री-लोड कर लें, ताकि लॉन्च के दिन होने वाली भीड़ या धीमे डाउनलोड से बच सकें। अपने कंसोल में कम से कम 212GB खाली जगह जरूर रखें। साथ ही किसी भी दूसरे बड़े डाउनलोड को रोक दें, ताकि गेम डाउनलोड बिना किसी रुकावट के हो सके।