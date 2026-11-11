GTA 6 को 2 एडिशन में लॉन्च करेगी कंपनी, जानें स्टैंडर्ड और अल्टीमेट वर्जन की खासियत

स्टैंडर्ड एडिशन में खिलाड़ियों को पूरा सिंगल प्लेयर कैंपेन और गेम का पूरा नक्शा मिलेगा। इसमें कहानी से जुड़ा कोई हिस्सा कम नहीं होगा।

इसे डिजिटल तरीके से खरीदने के अलावा फिजिकल कॉपी के रूप में भी लिया जा सकेगा। दोनों एडिशन का प्री-ऑर्डर करने पर खिलाड़ियों को विंटेज वाइस सिटी पैक मिलेगा।

वहीं, डिजिटल प्री-ऑर्डर करने वालों को एक महीने की GTA+ सदस्यता भी दी जाएगी। इसमें गेम खेलने के लिए जरूरी सभी मुख्य सुविधाएं मौजूद रहेंगी।