GTA 6 ने ट्विच पर किसी गेम की सबसे ज्यादा एक साथ देखे जाने वाली स्ट्रीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

इससे पहले यह रिकॉर्ड 'लीग ऑफ लीजेंड्स' के नाम था। ट्विच के मुताबिक, गेम की स्ट्रीमिंग देखने वालों की संख्या एक सप्ताह पहले के मुकाबले 111 फीसदी अधिक रही।

यह गेम 19 नवंबर को प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स तथा एस के लिए उपलब्ध हुआ। इसके PC वर्जन और ऑनलाइन मोड की संभावित रिलीज को लेकर भी चर्चा है।