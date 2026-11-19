GTA 6 की कहानी वाइस सिटी और लियोनिडा नाम के इलाके में है, जहां जेसन और लूसिया मुख्य किरदार हैं।

GTA 5 के 2013 में रिलीज होने के बाद यह ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज का पहला मुख्य गेम है। करीब 13 साल बाद नया गेम आया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, GTA 6 उसके स्टोर इतिहास में सबसे ज्यादा प्री-ऑर्डर पाने वाला गेम बन चुका है।

इसे साल की सबसे बड़ी मनोरंजन रिलीज में से एक माना जा रहा है।