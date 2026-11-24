GTA 6 लॉन्च के बाद पहला अपडेट जारी

GTA 6 लॉन्च के बाद पहला अपडेट जारी, गेम क्रैश की समस्या हुईं ठीक

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:48 pm Nov 24, 202603:48 pm

क्या है खबर?

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI खेलने वालों के लिए रॉकस्टार गेम्स ने पहला सुधार अपडेट जारी किया है। यह पैच प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज X|S पर मिलना शुरू हो गया है। कंपनी ने 23 नवंबर, 2026 को अपनी सहायता वेबसाइट पर इस अपडेट में किए गए सुधारों की सूची साझा की है। इसमें खिलाड़ियों को कोई नया मिशन, फीचर या दूसरी सामग्री नहीं मिलेगी। इसके बजाय गेम की शुरुआत से सामने आ रही तकनीकी खामियों को दूर किया गया है।