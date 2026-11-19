GTA 6 में मिलेंगे 61 चीट कोड

GTA 6 में मिलेंगे 61 चीट कोड, जानें कैसे होंगे सभी अनलॉक

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:44 am Nov 19, 202610:44 am

क्या है खबर?

GTA 6 भारत समेत दुनिया के कई देशों में रिलीज हो चुका है। गेम खेलने वाले लोग अब इसमें मिलने वाले नए फीचर्स और सुविधाओं का अनुभव ले रहे हैं। इसी बीच चीट कोड को लेकर भी जानकारी सामने आई है। इस बार रॉकस्टार गेम्स ने चीट कोड इस्तेमाल करने का तरीका बदल दिया है। खिलाड़ी गेम की शुरुआत से इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले मुख्य कहानी पूरी करनी होगी।