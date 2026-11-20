GTA 6 की कमाई 2.36 अरब डॉलर से अधिक

GTA 6 की कमाई 2.36 अरब डॉलर से अधिक, बिक्री 2.45 करोड़ यूनिट्स के पार

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:46 pm Nov 20, 202604:46 pm

क्या है खबर?

लंबे इंतजार के बाद बाजार में आए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI (GTA 6) ने रिलीज के साथ ही कमाई के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। सेंसर टावर के शुरुआती आकलन के मुताबिक, गेम के प्री-ऑर्डर और पहले दिन की बिक्री मिलाकर 2.45 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इससे करीब 2.36 अरब डॉलर की कमाई हुई। इस प्रदर्शन के आधार पर इसे मनोरंजन जगत की अब तक की सबसे बड़ी लॉन्चिंग में शामिल माना जा रहा है।