GTA 6 ने पहले दिन कमाए 350 अरब रुपये

GTA 6 ने पहले दिन कमाए 350 अरब रुपये, बना सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:43 am Nov 21, 202610:43 am

क्या है खबर?

ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI (GTA 6) ने रिलीज के पहले ही दिन कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है। गेम की बिक्री से करीब 3.8 अरब डॉलर (लगभग 350 अरब रुपये) का कारोबार हुआ और इसकी 3.25 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। रॉकस्टार गेम्स की पैरेंट कंपनी टेक-टू के मुताबिक, यह किसी भी मनोरंजन माध्यम की अब तक की सबसे बड़ी लॉन्चिंग है। इस प्रदर्शन ने फिल्मों और दूसरे गेम्स के पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं।