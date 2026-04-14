AI के बढ़ते असर से बदल सकता है टैक्स ढांचा

AI के बढ़ते असर से बदल सकता है टैक्स ढांचा, इनकम टैक्स पर संकट के संकेत

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:37 pm Apr 14, 202602:37 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण बड़े स्तर पर नौकरी पर असर पड़ रहा है। इसी बीच ब्रिटेन के ऑनलाइन बैंक मोंजो के संस्थापक टॉम ब्लॉमफील्ड ने कहा है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इनकम टैक्स की जगह AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर टैक्स लगाया जा सकता है। उनका मानना है कि AI कंपनियों के काम करने और रोजगार देने के तरीके को तेजी से बदल रहा है, जिससे सरकारों को नए टैक्स मॉडल पर विचार करना पड़ सकता है।