बलगम नहीं खून से होगी टीबी की जांच, 16 साल के छात्र ने खोजा नया तरीका

न्यूयॉर्क के ग्रेट नेक के एक 16 साल के किशोर जिन ने एक नया ब्लड टेस्ट M-CATCH बनाया है। यह टेस्ट क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स (CRISPR) तकनीक का इस्तेमाल करके ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) का पता लगाता है, जिसमें दवा-प्रतिरोधी प्रकार भी शामिल हैं।

आम बलगम (स्पूटम) टेस्ट के विपरीत इस टेस्ट में केवल ब्लड सैंपल की जरूरत होती है। इससे उन लोगों के लिए जांच काफी आसान हो जाती है, जो बलगम नहीं दे पाते। उसके इस काम के लिए उसे 2026 का डेविडसन फेलोशिप और 50,000 डॉलर (करीब 47 लाख रुपये) की स्कॉलरशिप मिली है।