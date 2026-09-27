OpenAI के GPT-6 एस्ट्रा को टोयोटा कोरोला चलाने में छूटे पसीने

एक नए प्रयोग में शोधकर्ताओं ने OpenAI के एडवांस मॉडल GPT-6 एस्ट्रा को टोयोटा कोरोला चलाने के लिए लगाया। हालांकि, यह एक प्रयोग ही था।

इसके लिए एक पार्किंग लॉट में खास तरह का कोर्स बनाया गया था। बड़े भाषा मॉडल (LLM) से मिले निर्देशों को एक इंटरनेट से जुड़े लैपटॉप तक भेजा गया। फिर, उस लैपटॉप ने टोयोटा की कंट्रोल सिस्टम से जुड़े 'कॉमा फोर' डिवाइस से संपर्क करके गाड़ी को आगे बढ़ाया।

इस टेस्ट में AI को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह 500 फीट से भी कम दूरी तय करने में 5 मिनट लगा गया और बार-बार लेन पहचानने में गलतियां कर रहा था।