व्हाट्सऐप के नए यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त

व्हाट्सऐप के नए यूजरनेम फीचर पर सरकार सख्त, मेटा को भेजा नोटिस

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:04 pm Jul 01, 202611:04 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सऐप﻿ के यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने कंपनी से तीन दिन के भीतर इस फीचर पर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि जब तक इस मामले की समीक्षा और सलाह-मशविरा पूरा नहीं हो जाता, तब तक भारत में इस फीचर को लॉन्च न किया जाए। सरकार का कहना है कि पहले इसके सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी।