सरकार ने स्मार्टफोन के लिए आधार ऐप अनिवार्य करने की शर्त हटा दी है

सरकार ने स्मार्टफोन के लिए आधार ऐप अनिवार्य करने की शर्त हटाई, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

भारत सरकार ने स्मार्टफोन पर आधार ऐप को अनिवार्य बनाने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है। ऐपल और सैमसंग जैसी कंपनियों के विरोध के बाद सरकार ने कदम पीछे हटा लिया है। उन्होंने गोपनीयता, सुरक्षा और परिचालन संबंधी चुनौतियों को लेकर चिंता जताई थी। इस साल की शुरुआत में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्मार्टफोन निर्माताओं से नए फोन में ऐप को पहले से इंस्टॉल करने पर चर्चा करने का आग्रह किया था।