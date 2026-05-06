वित्तीय क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति पर काम किया जा रहा है

सरकार वित्तीय क्षेत्र के लिए लागू कर सकती है साइबर सुरक्षा रणनीति, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

केंद्र सरकार दिसंबर तक बैंकों, प्रतिभूति बाजारों, बीमा, पेंशन और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे को कवर करने वाली एक व्यापक साइबर सुरक्षा रणनीति को लागू करने के लिए काम कर रही है। यह कदम एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित साइबर जोखिमों और एंथ्रोपिक के मिथोस जैसे टूल्स द्वारा उजागर की गई कमजोरियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं में साइबर सुरक्षा की मौजूदा कमियों को दूर करना है।