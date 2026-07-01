व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर का जांच कर सकती है सरकार

व्हाट्सऐप के यूजरनेम फीचर का जांच कर सकती है सरकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:51 pm Jul 01, 202605:51 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप जल्द ही एक बड़ा प्राइवेसी फीचर लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत यूजर्स मोबाइल नंबर शेयर किए बिना केवल यूजरनेम के जरिए एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। हालांकि, इस नए सिस्टम पर केंद्र सरकार भी नजर रख रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ऑनलाइन ठगी और यूजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फीचर की समीक्षा करेगी। जरूरत पड़ने पर व्हाट्सऐप की मालिक कंपनी मेटा से जवाब भी मांगा जा सकता है।