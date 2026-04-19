सरकार ने एंड्रॉयड 'गॉड मोड' मालवेयर को लेकर जारी की चेतावनी, कैसे रहें इससे सुरक्षित?

भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने एक नए एंड्रॉयड मालवेयर को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसे 'गॉड मोड' थ्रेट कहा जा रहा है। यह खतरनाक वायरस संक्रमित स्मार्टफोन पर लगभग पूरा कंट्रोल हासिल कर सकता है। यह खुद को बैंकिंग ऐप, यूटिलिटी टूल या कस्टमर सपोर्ट ऐप के रूप में छिपाकर फोन में घुसता है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद इसे हटाना मुश्किल हो जाता और यह यूजर की निजी जानकारी के लिए खतरा बन सकता है।

काम मालवेयर कैसे करता है काम? यह मालवेयर एंड्रॉयड की एक्सेसिबिलिटी फीचर का गलत इस्तेमाल करता है। परमिशन मिलने के बाद यह स्क्रीन देख सकता है, मैसेज पढ़ सकता है और यूजर की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। यह OTP वाले SMS भी पकड़ सकता है, कॉल कर सकता है और कैमरा तक इस्तेमाल कर सकता है। यह नकली स्क्रीन दिखाकर यूजर को धोखा देता है, जिससे बैंकिंग जैसी संवेदनशील जानकारी चुराई जा सकती है और बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान हो सकता है।

पहचान कैसे पहचानें कि फोन संक्रमित है? अगर फोन बार बार अजीब परमिशन मांगता है या खुद को डिफॉल्ट ऐप बनाने की कोशिश करता है, तो सावधान रहें। बिना आइकन वाले ऐप दिखना, अचानक SMS या कॉल एक्टिविटी बढ़ना भी खतरे का संकेत है। कुछ मामलों में यूजर ऐप को डिलीट नहीं कर पाते, क्योंकि मालवेयर सिस्टम लेवल पर काम करता है। ऐसे संकेत दिखें तो तुरंत जांच करना जरूरी है, ताकि आगे नुकसान से बचा जा सके और डेटा सुरक्षित रखा जा सके।

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