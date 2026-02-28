सरकार ने सुपाबेस को किया ब्लॉक, डेवलपर की कई नेटवर्क पर पहुंच हुई बंद

स्वीकार

कंपनी ने किया स्वीकार

पिछले कुछ दिनों से भारत में सुपाबेस की पहुंच में लगातार समस्या आ रही है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मुद्दे को स्वीकार किया है। उसने सबसे पहले रिलायंस जियोफाइबर नेटवर्क पर प्रतिबंधों की जानकारी दी थी, लेकिन तब से यूजर्स ने कई इंटरनेट प्रदाताओं और दूरसंचार नेटवर्कों पर इसी तरह की समस्याओं की शिकायत की। कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए उनसे हस्तक्षेप करने और पहुंच बहाल करने का अनुरोध किया।