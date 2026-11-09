गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में 18 से कम उम्र वालों का जीमेल बंद होने की दी चेतावनी

गूगल ने आगाह किया है कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाला नया 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर' बिल 18 साल से कम उम्र के लोगों को जीमेल इस्तेमाल करने से रोक सकता है।

यह कानून ऑस्ट्रेलिया की संसद से तो पास हो चुका है, लेकिन सीनेट में इसे पास कराने के लिए सभी दलों के समर्थन की दरकार है। इस कानून के लागू होने पर इंटरनेट कंपनियों को हानिकारक सामग्री पर लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो उन पर 10.90 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 7,100 करोड़ रुपये) तक का भारी जुर्माना लग सकता है।

असल दिक्कत यह है कि उम्र की जांच के चलते युवाओं के लिए ईमेल का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाएगा।