गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में 18 से कम उम्र वालों का जीमेल बंद होने की दी चेतावनी
गूगल ने आगाह किया है कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाला नया 'डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर' बिल 18 साल से कम उम्र के लोगों को जीमेल इस्तेमाल करने से रोक सकता है।
यह कानून ऑस्ट्रेलिया की संसद से तो पास हो चुका है, लेकिन सीनेट में इसे पास कराने के लिए सभी दलों के समर्थन की दरकार है। इस कानून के लागू होने पर इंटरनेट कंपनियों को हानिकारक सामग्री पर लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो उन पर 10.90 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 7,100 करोड़ रुपये) तक का भारी जुर्माना लग सकता है।
असल दिक्कत यह है कि उम्र की जांच के चलते युवाओं के लिए ईमेल का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाएगा।
मेटा, टिकटॉक और स्नैप को भी चिंता
मेटा, टिक-टॉक और स्नैप जैसी कंपनियां भी इस बिल से सहज नहीं हैं। इन कंपनियों को डर है कि यह बिल नियामकों को यह तय करने की बहुत ज्यादा ताकत दे देगा कि क्या कंटेंट या बर्ताव नुकसानदेह है।
इससे कंटेंट मॉडरेशन और भी सख्त हो सकता है, जिससे ऑनलाइन संवाद भी प्रभावित होंगे।
दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलियाई सरकार का तर्क है कि लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम बेहद जरूरी हैं। फिलहाल, इस बिल पर सीनेट में अभी भी बहस चल रही है।