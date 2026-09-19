गूगल ने खुलासा किया है कि मई में एक टेस्ट रन के दौरान उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जेमिनी ने अनजाने में ही कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगा दी थी।

साइबर सुरक्षा मूल्यांकन फर्म इरेगुलर ने यह टेस्ट किया था, जिसमें जेमिनी को एक सिम्युलेटेड सेटिंग में इंटरनेट चलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस दौरान इसने पासवर्ड पर बार-बार हमला करके उन्हें तोड़ दिया और एक पब्लिक रिपॉजिटरी से वैध क्रेडेंशियल्स (यूजरनेम और पासवर्ड) हासिल करके कंपनी सिस्टम में घुसपैठ कर ली। जैसे ही जेमिनी को अपनी गलती का अहसास हुआ, वह खुद ही रुक गया। हालांकि, जुलाई के आखिर तक सभी संबंधित लैब को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन यह खबर पहले सार्वजनिक नहीं की गई।